Carola Bretahuer está cansada de que la sigan vinculando con su ex Mauricio Israel: “Es agotador”

Este martes, se anunció que Carola Brethauer volverá en gloria y majestad a la televisión, para hacerse cargo de la conducción de la nueva temporada del programa “Pauta Libre” en La Red, que se estrenará el próximo domingo 20 de marzo.

“Me integro a un espacio donde espero aportar con mi conocimiento a un equipo muy experimentado y con un alto manejo de los temas políticos del país”, reveló la profesional.

Y como una curiosa coincidencia, el comentarista deportivo Mauricio Israel, con quien estuvo casada durante varios años antes de que se fuera del país en medio de varias polémicas por sus deudas, también volvió a la televisión luego de 14 años, sumándose a” Círculo Central”, en TV+.

Y como era de esperar, la periodista se refirió a esto diálogo con La Hora.

“Entiendo perfecto que me pregunten y no me complica para nada. Entiendo que pueda ser un poco más complicado preguntar estas cosas que son más personales”, dijo Carola.

Y en esa misma línea, agregó: “me pasa siempre, incluso amigos me dicen ‘cachaste que hizo…’ y se ponen a hablar del tema, y les digo que hace 20 años que no tengo que ver nada con él”.

Respecto a que aún la sigan vinculando con su exmarido, aseguró que “no me molesta, pero es agotador que te sigan asociando e involucrando, porque todo lo que digas o dejes de decir, te van a decir ‘algo hay ahí’. Y es complicado cuando tienes familia por detrás. Yo sé que a mi mamá y a mi marido les pasa que se afectan. Si fuera solo yo me largaría a hablar, e incluso contaría recordando cosas, pero no soy sola”, complementó.

Por último, aclaró que “ya no hay ninguna mala onda, ya pasó mucho rato. Creo que entre ambas partes no existe ni un rencor ni nada. Que le vaya lo mejor posible”.