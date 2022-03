Mario Kreutzberger habla del regreso de “Las caras de la Moneda”: “Vamos a la esencia de la figura pública”

Luego de 13 años de historia y con varias temporadas a cuestas, “Las caras de la Moneda” volverá a tomarse las pantallas de Canal 13 durante los próximos días. Es así como este jueves, después de “Tele13 central”, Mario Kreutzberger entrevistará a Sebastián Piñera, y el lunes, también tras el noticiario central, a Gabriel Boric.

De esta manera, el programa de conversación que tiene como productor ejecutivo a Alexis Zamora, tendrá como invitados al Presidente de la República saliente y al nuevo mandatario de la nación.

“Yo estoy muy contento de volver a hacer una nueva temporada de este programa. Hemos tenido una buena recepción con este proyecto a lo largo de varios años y en diciembre eso se reconfirmó, así que creo que en esta temporada también deberíamos conectar con el público”. señala Mario Kreutzberger.

A lo anterior, el emblemático rostro de Canal 13 añade que “es un programa que gusta porque se trata de una conversación franca y humana a figuras a las que no siempre se puede ver así. Aquí vamos más allá del candidato o el presidente, vamos a la persona que hay detrás y eso es muy entretenido y, también, emotivo de ver”.

El animador del programa pone énfasis en que “nosotros vamos a la esencia de la figura pública, y eso conecta con lo que la gente no sabe de ellos y justamente quiere saber. Este es un proyecto para descubrirlos en otro espacio y eso ha gustado mucho a través de los años”.

En ese sentido, Kreutzberger comenta que “a mí me gusta hacerlo porque me permite conversar a fondo, que es algo que he desarrollado mucho a lo largo de mi carrera. Y creo, por los resultados que he visto, que a la gente le gusta y lo aprueba, así que la invitación es a vernos en otra temporada y con dos grandes invitados”.

Mario adelanta que “tendremos todas las emociones y sensaciones del Presidente que termina su mandato (Sebastián Piñera) y también del Presidente que llega a dirigir Chile por cuatro años (Gabriel Boric). Serán dos noches de buena conversación y, de seguro, de grandes momentos”.