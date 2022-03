Soledad Bacarreza critica a ministra Cecilia Pérez en el 8M: “Barriste el piso conmigo”

Hace tiempo que no sabíamos de la reconocida periodista deportiva Soledad Bacarreza. Pero este martes, llamó la atención, al compartir un particular mensaje en twitter sobre el “8M”, revelando que vivió una incómoda experiencia por lo que ella no conmemora esta fecha.

“A mí ni me hablen del Día de la Mujer. Sufrí acoso grave, barrieron el piso conmigo y cuando pedí ayuda, cerraron la puerta por dentro”, escribió en la red social.

“Y me hizo pedazos una autoridad mujer para colmo. Me decían que no hiciera ruido. Voy a tomar palco a ver cómo van a cambiar esto en 4 años”, añadió Bacarreza refiriéndose al cambio de Gobierno y sin especificar a quién se refería.

Recordemos que la profesional en 2021 tuvo un particular conflicto con la actual ministra del Deporte, Cecilia Pérez criticándola en la misma plataforma.

“Cuando te pedí ayuda, varias veces, justo después de ventilar tu protocolo contra el abuso, ni siquiera me contestaste… en cambio barriste el piso conmigo”, le escribió la periodista a la ministra que está por salir de su cargo.

A mi ni me hablen del día de la mujer. Sufrí acoso grave, barrieron el piso conmigo y cdo pedí ayuda, cerraron la puerta x dentro. Y me hizo pedazos una autoridad mujer pa colmo. Me decían q no hiciera ruido. Voy a tomar palco a ver cómo van a cambiar esto en 4 años. — Soledad Bacarreza (@solebacarreza) March 8, 2022