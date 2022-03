Isidora Urrejola sorprendió con osado desnudo total en Instagram: “Que el cuerpo sea naturaleza”

Una vez más la actriz Isidora Urrejola sorprendió a sus seguidores de Instagram tras compartir un osado registro.

Este miércoles la intérprete nacional publicó un desnudo total, posando sobre unas rocas de espalda, en lo que aparenta ser una playa.

Junto a la imagen la actriz añadió una profunda reflexión: “Que el cuerpo sea naturaleza. Que llegue el día que deje de compararlo, de castigarlo o de criticarlo, por que tal cual es siempre está disponible en acompañarme, me lleva a lugares que pensé que jamás llegaría, me ha entregado los placeres más grandes y me ha regalado vida con la dicha de ser mujer”.

Luego continuó: “Que llegue el día en que TODOS LOS CUERPOS sean disfrutados tal cual son, donde no haya que perfeccionar nada, donde no haya una talla que encajar y tampoco haya que ser bobyalgo, los cuerpos son todos distintos, como las distintas formas de pensar que hay en cada uno.

Por último expresó: “Que tu cuerpo esté disponible en tu disfrute. Que llegue el día que seamos todos libres de cuerpo y de mente“.

Aquí puedes ver la publicación: