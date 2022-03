Segunda inmunidad de “Aquí se baila” fue para Kike Faúndez

Anoche se emitió un nuevo capítulo de “Aquí se baila”, donde las ocho parejas más destacadas de la semana se disputaron la preciada inmunidad que les garantiza dos semanas más en competencia en el estelar de Canal 13 al ritmo de la cumbia.

Ya llegado el momento de repasar las evaluaciones de todas las parejas que se presentaron, se revelaron las notas secretas de Fran, que fueron: un 8 para Iván, un 8 para Kike, un 8 para Rodrigo, un 8 para Jazz, un 8 para Betsy, un 7 para Bárbara, un 7 para Karla y un 6 para Thiago. Con eso, Kike Faúndez e Iván Cabrera se convirtieron, con 24 puntos cada uno, en los puntajes más altos de la noche, y tuvieron que disputarse la inmunidad en una batalla final en solitario, de donde sus mismos compañeros escogerán al ganador.

En la batalla, primero Iván bailó 45 segundos de “Mira niñita”, de Los Jaivas; luego, Kike bailó 45 segundos de “Matter of time”, de Lisa Shaw. Tras las presentaciones, y de manera sorpresiva, sus compañeros dijeron que no necesitarían tomarse los 30 segundos para deliberar. Betsy, como inmune saliente y en representación de todos, anunció que con sus compañeros decidieron que la inmunidad, en base a la batalla y no a la cumbia, se la gana Kike.

Kike y Melissa se llevaron así el premio de no tener que bailar hasta el próximo miércoles, además de un teléfono Xiaomi 11 Pro para cada uno. La bailarina dijo, tras la celebración, que fue un regalo ver bailar a Kike en solitario. Luego, Kike dijo que fue, por su parte, un placer bailar contra su hermano Iván.