Antonella Ríos cuenta por qué se tatuó a su perrito: “Es una manera de tenerlo conmigo siempre”

Las mascotas son muy importante en la vida de las personas, marcan nuestra historia con su compañía, lealtad y amor incondicional.

En agosto del año pasado, la actriz Antonella Ríos expresó en sus redes sociales la gran pena que invadió en su corazón, al haber perdido a su partner por 15 años, su perro Lupito.

Y como forma de rendirle honor a este lazo, decidió tatuarse un retrato de él.

“Los animalitos se instalan en la familia y finalmente son parte de ella, entonces una manera de tenerlo conmigo siempre, fue tatuármelo, para que este acompañándome, cuidándome“, señaló la panelista de “Me Late”.

Posteriormente entre lágrimas asegura que “me emociona acordarme del Lupo porque cuando hablo de él me da pena… me acuerdo de todo”

El proceso de asumir esta pérdida fue muy doloroso para ella, por eso nos contó que “cuando me lo terminó de tatuar me puse a llorar a mares, porque fue muy emocionante”.

Además, solo tuvo elogios para quien le marcó la piel, Constanza Tattoo. “Te hace un perrito versión minimalista muy elegante el tatuaje y al mismo tiempo muy realista, pero artístico entonces yo solo quiero agradecerle”.

Un momento sanador

La artista, conversó con Sillón Vip y nos reveló detalles del proceso. “Fue super emotivo, porque la Anto llegó llorando, contándome la historia de Lupito“, señaló, asegurando que “tenía que retratarlo lo mejor posible porque significaba todo para ella”.

Constanza aseguró que este “fue un momento sanador”, argumentando que “lo que hago yo con las mascotas es revivir un poco de ellos en las personas, quizás no lo va a tener fisicamente pero lo va a tener en su piel, se acordará de él por siempre”.

La tatuadora confesó que luego de la sesión que duró aproximadamente tres horas “nos abrazamos, lloramos y ella lo agradeció muchísimo. De alguna forma la ayude a tenerlo de nuevo en ella”.

Revisa el trabajo en estas fotografías: