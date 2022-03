Catalina Edwards recordó emotivo momento de su embarazo

Este jueves, Catalina Edwards publicó un emotivo TBT en sus redes sociales, recordando un momento muy significativo en su vida.

La exconductora de noticias, compartió en Instagram una fotografía de hace 12 años, que la hace rememorar el momento en que se enteró que esperaba esperando a su hijo, meses después de sufrir una dura pérdida.

Se trata de una portada de Las Últimas Noticias, donde se ve a la periodista portando la bandera nacional, en el marco de la Parada Militar del Bicentenario.

“Esta portada es tan significativa… fue para el desfile de civiles en 2010. Yo estaba esperando a mi hijo y no lo sabía”, partió diciendo.

“Me acuerdo que no me sentía bien, estaba muy somnolienta. Habían pasado algunos meses desde que había perdido una guagüita, lo que me provocó una enorme tristeza”, agregó.

Finalmente, contó la gran noticia que conoció días después de esa actividad.

“Supe en un control de rutina con mi doctor que tenía casi 7 semanas de embarazo”, escribió.