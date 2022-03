“Tuvo tres impactos con una sola bala”: Cristián de la Fuente agradeció mensajes y dio detalles del estado de salud de su hija Laura

Tras la violenta encerrona vivida por su familia en el sector de La Dehesa, comuna de Lo Barnechea, el actor y presentador Cristián de la Fuente dio detalles de cómo está su hija Laura, de 17 años, quien fue baleada por uno de los asaltantes.

A través de Instagram, este viernes el actor agradeció primero “a los infinitos mensajes de amor y cadenas de oración por Lau que hoy, ha despertado mejor, después de una cirugía donde lograron extraer la bala y mantenerla fuera de peligro vital”.

“Gracias al equipo médico que hizo un trabajo impecable en la cirugía y a todos los que la están cuidando acá en la Clínica con tanto amor”, dijo desde la Clínica Alemana.

“La vida es muy corta y se nos puede ir en un instante. Lau es una guerrera ! A seguir orando por su pronta recuperación. Los queremos mucho y estaremos como familia eternamente agradecidos por esta cadena de oración, energías positivas y amor que está logrando un milagro”, dijo.

“Sigamos unidos en la luz y el amor alejados de tanta oscuridad. Hoy solo podemos dar gracias de que Lau siga con nosotros“, cerró.

LA ENCERRONA

Desde la clínica De la Fuente explicó a Telemundo que “yo pasé a buscar a Laura al colegio a las cuatro y media de la tarde y ella me pidió si podíamos pasar a dejar a una compañera de ella a su casa“.

El actor agregó que “en ese condominio había un taco a la entrada, porque había muchos autos y de repente siento un golpe muy fuerte en la ventana, que es como lo que uno a veces siente cuando un amigo te hace una broma y te pega fuerte en el vidrio”.

“Cuando miro veo una pistola y levanto el brazo como para entre proteger y virar hacia el lado y ahí es cuando el tipo me apunta y yo tiendo a acelerar. Estaba en una rotonda, me subo arriba y cuando hago eso el tipo dispara y me fui contra el tránsito escapando”, añadió.

“No sabía si el tipo me estaba siguiendo y lo primero que hice fue llamar a Angélica (Castro, su esposa) y dirigirme a la Clínica Alemana de Lo Barnechea, que era lo más cercano donde llegar y le pudieron dar todas las primeras atenciones a Laura”, agregó el afectado.

“Nunca pensé que la bala la iba a tener dentro de la pierna y que, además, la bala le iba a penetrar una pierna, salir por esa pierna y alojarse en la otra pierna. Tuvo tres impactos con una sola bala y la mitad de la otra bala quedó detrás del auto“, agregó el actor.

De la Fuente lamentó que si bien “podemos hacer visible lo que sucedió, no somos los únicos. Hay muchas otras personas, muchos otros lugares que sufren esto a diario y que no tienen la visibilidad que tenemos nosotros”.

“Que me den a mí un balazo, yo lo aguanto, pero que le den un balazo a mi hija, eso no se hace. Un hombre que le dispara a quemarropa a una menor, no hay palabras para describirlo y no sería educado decirlo“, sentenció.