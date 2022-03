Antonella Ríos confesó que intentó coquetear con exministro

Hay confesiones con las que uno queda literalmente “para adentro”. Y así nos dejó a todos Antonella Ríos quien reveló un curioso coqueteo que tuvo con un hombre importante de la política.

Fue en su programa Me Late Prime, mientras conversaban sobre el cambio de mando entre Gabriel Boric y el expresidente Sebastián Piñera, que la actriz recordó un intercambio de mensajes que tuvo con uno de los principales ministros del presidente saliente.

Y es que tuvo conversaciones y coqueteos nada menos que con el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien acaba de dejar su cargo por el cambio de gobierno.

“Yo me mandé mensajes de Facebook con él”, aseguró la panelista. “Nos conocimos porque una vez yo fui a Estación Central cuando hicimos unos eventos y unas cosas, con ropa por supuesto, pero en la época de Facebook, ahora es Instagram”, contó.

“Yo lo empecé a jotear. Sí, confirmado. Es que yo lo encontraba muy guapo”, aseguró sin tapujos.

Antonella dejo en claro eso sí que esto ocurrió el año 2011 pero no llegó a ningún puerto. “No, no pasó. Es más, me dejó el visto”, aseguró.