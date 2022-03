Betsy Camino se quebró tras repasar la situación que vive con su hermana en “Aquí se baila”

Este lunes se emitió un nuevo capítulo de “Aquí se baila“, donde tres parejas pasaron al miércoles de eliminación.

En el episodio también se escogió a la pareja inmune, lo cual cayó en Betsy Camino y su bailarín Bastián Retamal, quienes sorprendieron con un baile al ritmo de “Isla Bella”, lo cual emocionó a la modelo cubana.

Terminada la presentación, Camino explicó que quiso realizar un homenaje a su tierra y su familia, lo cual no había podido realizar hasta ahora.

En detalle, Betsy señaló que bailó en honor a su hermana, y todos los inmigrantes que se encuentran separados de sus familias.

Durante su relato la modelo se volvió a quebrar: “Ay, estoy llorando de nuevo“, se lamentó, minetras que volvió a recalcar que hace tiempo quería hacer algo sobre la realidad de Cuba.

“Independiente de la canción que habla del hambre, del bloqueo que tenemos… quiero entregar un mensaje (…) las parejas se separan por un futuro mejor”, señaló.

Tras esto, detalló el complejo escenario: “Ella hace un año que no ve a su esposo. Él no tiene la posibilidad de venir para acá. El papá no conoce a su bebé. Yo migré, ella (su hermana) migró y el esposo no lo conoce (a su hijo), solo por videollamada. Eso mata la felicidad de nuestra tierra”.

Respecto al proceso de migración que se vive en Cuba, Betsy señaló: “Mucha gente muere en el intento, en la selva con los coyotes o en el mar para llegar a Estados Unidos. Quiero dedicar esto a los cubanos, a todos quienes me ven y están pasando por esta situación”.