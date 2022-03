Laura Prieto respondió a pregunta sobre sus parejas en Instagram: “A veces me he equivocado”

Las preguntas y respuestas a través de Instagram son toda una tendencia que realizan diversos rostros famosos de vez en cuando. Y fue esto lo que realizó Laura Prieto.

A través de la plataforma digital, la modelo uruguaya recibió una singular preguntas respecto a sus relaciones amorosas. “Me encanta tu forma de ser, de amarte ti misma. No entiendo cómo ninguna pareja pudo valorarte“, le escribieron, aludiendo a la mala suerte que ha sufrido en el plano amoroso.

Frente a esta consulta, la ex “Calle 7” compartió una reflexión sobre el tema: “Ustedes saben que yo soy lo más transparente posible. He tenido parejas maravillosas y lamentablemente la cosa no ha funcionado”.

Luego continuó: “También he sufrido mucho por amor, pero no lo veo desde el modo víctima. Creo que a veces me he equivocado y no he elegido a la persona correcta”.

“Hay varios factores. También el ser una mujer independiente, atractiva y resuelta. Eso lamentablemente inseguriza mucho a los hombres”, sumó pronto.

Finalmente, se refirió a la visión que tienen algunas personas desde afuera: “La gente piensa que por estar en la vitrina que estoy me deben llover los pretendientes y no es así. Hoy me encuentro bien, sola, madurando, aprendiendo a estar sola, pasándolo la raja y cuidando al amor de mi vida que soy yo y mi hija“.