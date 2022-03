Paty Maldonado criticó el vestuario del Presidente Gabriel Boric: “Se veía realmente deplorable”

La ex “Mucho Gusto” Patricia Maldonado recientemente repasó el vestuario del presidente Gabriel Boric, lo cual hizo a través de su programa de YouTube “Las Indomables”.

“Yo creo que Boric va a tener que buscar un sastre, aunque le haga ropa más moderna, pero que lo vista bien”, inició señalando la opinóloga en el programa.

En esta misma línea lo comparó con el expresidente, Sebastián Piñera: “Si Piñera se veía mal, que parecía que lo habían tirado dentro del traje, las manitos le quedaban cortitas (…) este cabro se veía realmente deplorable“, afirmó.

Luego continuó: “¿Sabes qué? No importa, a lo mejor se pone una polera bonita, no con la cara de Jaime Guzmán eso si señor presidente, eso no se hace, pero se puede poner una de marca“.

Pero su crítica no terminó ahí, ya que luego se lanzó en contra su calzado: “No me venga a contar el cuento de que usted va a compra al (persa) Bío Bío. Ahora, los zapatos es probable que se los compre ahí“.

“¿Cómo no le van a decir? ‘¡Oye ponte otros zapatos si vas a jurar! Mañana te puedes poner las alpargatas que andas trayendo”, sumó luego.

Por último cerró: “Los pantalones que uso hoy eran cortos, era El Chavo del ocho por donde lo miraras“.

Aquí puedes revisar el registro: