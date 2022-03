Revelan la razón del supuesto distanciamiento entre Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla

La semana pasada se hizo fuerte el rumor de un nuevo distanciamiento entre Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo.

Esto surge por la información entregada por Francisco Halzinki, en su Instagram “Experto en Reality”, cuando un seguidor sacó a colación el tema. “Gisse y Pinilla por décima quinta vez al parecer se separaron. Ninguno usa su argolla y se dejaron de seguir”, le comentó.

A lo que el periodista contesta de vuelta:“Así es, al igual que cuando tuvieron un quiebre en febrero de 2021, nuevamente Mauricio y Gissella se dejaron de seguir en Instagram”.

Nuevos antecedentes

Durante las últimas horas, se conoció nueva información sobre este supuesto quiebre, debido a que Sergio Rojas reveló más detalles en su programa de Instagram.

“Efectivamente me cuentan que Gissella está distanciada de Mauricio, traté de hablar con ella y no me contestó. Me lo contaron del círculo de amigos de Gissella y Mauricio, y les pregunto si están distanciados, porque la información que a mí me llegó, pero que no está chequeada por las primeras fuentes pero si por el círculo cercano del matrimonio”, aseguró en el “Que te lo digo”.

Y en esa misma línea, agregó: “me cuentan que efectivamente Gissella estaría atravesando un mal momento matrimonial con Mauricio Pinilla, se puede verificar que no se siguen sus cuentas y Mauricio tampoco sigue a Fabiola Gallardo, la hermana de Gissella”.

“Entiendo que Mauricio está distanciado de Gissella y su hermana Fabiola, me dicen que con una ex socia de la hermana terminaron la relación laboral muy mal”, complementó el panelista del “Me Late Prime”.

El enojo de Pinilla

“Entonces me cuentan que un día Mauricio llama a la ex socia de Gissella y ahí entiendo que la ex socia le empezó a contar algunas cosas de Gissella a Mauricio y que Mauricio desconocía algunos sucesos que habrían sido comentados por esta ex socia, y ahí Mauricio se habría enfurecido con Gissella porque le habría ocultado alguna información”, sostuvo Rojas.

“Entonces la socia le contó a Mauricio y ahí se distanció de Gissella y también de Fabiola, ya que esta conocía algunas situaciones de su hermana que nunca le contaron a Mauricio. Al enterarse de esto habría decidido mantener distancia”, remató.