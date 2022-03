Kika Silva rompió el silencio sobre rumor de romance con Benjamín Vicuña

Una gran polémica involucró a Kika Silva, luego de que fuera involucrada de manera romántica con Benjamín Vicuña, donde varios medios argentinos señalaron que el actor le habría sido infiel a su pareja, Eli Sulichin, con la influencer nacional.

El tema fue tocado en el programa “Me Late“, donde la rubia fue contactada por los periodistas, desmintiendo este rumor.

“La verdad no tengo idea de dónde salió eso. Es hasta ridículo porque yo también estoy pololeando y estoy en otra“, partió señalando Kika Silva.

Luego añadió: “Están buscándole parejas no más. Déjenlo tranquilo, pobre Benjamín. Con él tengo buena onda, imagínate tenemos hartos amigos en común, lo conozco, de hecho, trabajamos con el mismo equipo, somos amigos y genial“.

Por último expresó: “No tengo idea de dónde salió. Me di cuenta por Instagram que habían escrito cosas y mis seguidores me ponían en las fotos, pero sinceramente no sé más“.

Aquí puedes revisar el momento: