Vale Roth se defiende ante acusaciones de inventar su lesión de rodilla: “Me tienen un poquito aburrida”

Impacto causó entre los fanáticos del estelar de baile de Canal 13 “Aquí se baila” la noticia de la salida de una de las participantes preferidas del espacio, Valentina Roth, esto debido a una lesión en su rodilla.

Sin embargo, aunque suene imposible, la ex chica reality tuvo que referirse nuevamente al tema a través de sus redes sociales, ya que varios usuarios la han acusado de fingir esta dolorosa afección.

Para esto, la bailarina publicó en Instagram el papel médico con el diagnóstico, aclarando la situación.

“Antes de hablar y poner en duda la lesión en mi rodilla… infórmense y lean… esta lesión (rotura de menisco externo) la tuve hace años (2018) estuve con kine unos meses en @kineactivochile pueden verificar con el también que lo que digo es verdad”, escribió.

“Bueno la cosa es que no me operé y seguí entrenando y siempre me molestaba o sentía pinchazos en la rodilla. Yo acepté entrar al baile sabiendo que tenía esto y bajo total responsabilidad mía, pero en la etapa final empecé a sentir muchos pinchazos y sentía la rodilla muy inestable, aparte se me trababa y me molestaba en muchas cosas pero en otras no tanto”, confesó Roth.

“Mañana sale mi capítulo a las 22:30 donde no explico muy bien por qué cuando estoy nerviosa y tengo pena quedo en blanco y Por eso lo explico por acá. En un principio me iba a operar, pero el post operatorio era muy largo! Y me impedía trabajar”, afirmó la influencer, que también se dedica a dar clases de entrenamiento físico.

“Decidí no operarme y partir con kine y empezar a fortalecer los músculos de mi pierna (cuádriceps e isquiotibiales) que lo había dejado de lado por el baile. Bueno quería aclarar esto porque me tienen un poquito aburrida no mentiría jamás con algo así! Y para eso subí la foto, aunque en el canal ya la tienen obvio”, agregó.

“¡Cualquier decisión que tome será previamente conversada y analizada por mi kine para llegar a un acuerdo. Por ahora no puedo contar mucho más pero se vienen sorpresas”, finalizó, dejando en claro que los rumores que indican que será parte de la segunda temporada de “Aquí se Baila” podría ser real.