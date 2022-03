“No me repongo”: Monserrat Álvarez se emocionó en vivo tras hablar de su hija

Durante la jornada de hoy en “Contigo en la Mañana”, el periodista Juan Pablo Queraltó conversó con diversos transeúntes en Santiago, donde una mujer se acercó al comunicador, con el fin de enviarle un saludo a su hijo.

Esta tierna búsqueda generó emoción en el set de CHV, principalmente de Monserrat Álvarez, animadora del matinal.

“Quisiera mandarle un saludo a mi hijo, que se fue de la casa, decirle que lo amo“, inició señalando la mujer.

Sobre la decisión que tomó su hijo, la mujer señaló que él “quería independizarse, tiene 25 años. Fue una decisión de un día para otro”.

Tras terminar su saludo, la mujer miró la cámara y le envió un sensible mensaje a su hijo: “Te amamos y que todo te salga bien“.

Esto generó que Monserrat Álvarez se refiriera al tema: “Yo la entiendo demasiado, por el nido vacío“.

Luego, precisó de la situación que vive: “Mi niña se fue a estudiar a Valdivia y no me repongo. Uno no se repone, le cuesta“, señaló Álvarez, recibiendo el agradecimiento de la transeúnte.