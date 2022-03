“Pareces de 17”: Funan a “Sensual Spiderman” por enviar foto “hot” sin consentimiento

En las redes sociales se comenzó a viralizar una funa contra el personaje llamado “Sensual Spiderman“, influencer que cobró fama en las redes sociales con sus pasos de baile y su reconocible traje de superhéroe de Marvel.

Fue la usuaria de Instagram @palubamami quien reveló esta situación, señalando que tras conversar con el influencer, este le envió “una foto hot”.

“Como yo me incomodé, empezó a borrar todos los mensajes y después me dejó de seguir“, relató la joven, que compartió capturas de pantalla de sus conversaciones, donde se aprecia que lo encaró.

En estas capturas que compartió se puede ver cómo el influencer le envió mensajes como “pensé que tenías menos (edad)” y “pareces de 17“.

Ante estos últimos mensajes, la mujer escribió: “Me habló pensando que era menor de edad. Eso lo hace aún más funable y pedófilo (tiene 34 años)“.

Luego de hacer pública esta situación, la mujer recibió algunos cuestionamientos, por lo que volvió a referirse al tema: “La foto que me mandó no es explícita y creo que esto es muy cuestionado por muchos hombres (…) No porque no muestre el pene significa que no sea inapropiado. No se debiese mandar fotos sin el consentimiento de la otra persona”.

La versión de “Sensual Spiderman”

Frente a los múltiples mensajes que recibió en las redes sociales, el influencer optó por responder y entregar su versión de los hechos, compartiendo también capturas de la conversación.

“La conversación parte con Arsmate (Onlyfans chileno). Le pregunté cómo le iba ya que ambos hacemos ese trabajo”, inició señalando.

Sobre el comentario de que parecía de 17 años, Sensual Spiderman relató: “Se lo dije como se lo diría a cualquier hombre o mujer que representa menos edad“.

En esta línea sumó: “Para la mayoría de las personas es agradable que se lo digan. Incluso ella me responde que tiene la cara de bebé”.

Tras esto aludió a la fotografía que le envió, donde explicó: “Le dije que tenia 34 y me trata de viejo. Obvio que no me siento viejo y le envié una foto en la que se me ve el dorso y un poco las piernas, con el fin de mostrarle que no estoy viejo. Es una que la vio todo Chile, porque con esa foto promocioné el Only solidario”.

“No fue mi intención incomodarla. Eliminé la foto, los últimos mensajes y me despedí“, sostuvo.

“Siempre trato de conversar con la gente que me sigue o sigo. Les escribo a hombres y mujeres por igual, sin embargo, si algo se malinterpreta pido disculpas. Somos personas y todos cometemos errores, ¡nadie está libre de eso!”

Aquí puedes ver los mensajes que compartió Sensual Spiderman: