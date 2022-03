¿Tiene una relación con Alexis Sánchez?: Esto respondió Sabrina Sosa

Uno de los rumores que aún no hemos podido dilucidar del todo, es si finalmente Sabrina Sosa está en una relación con el destacado futbolista chileno Alexis Sánchez.

Recordemos que la noticia fue filtrada hace un tiempo por la periodista Cecilia Gutiérrez. Y de hecho todos fuimos testigos que la argentina viajó a Calama coincidentemente justo cuando la selección chilena enfrenó a Argentina en el estadio de esa ciudad con el Niño Maravilla como seleccionado.

Desde ahí no hemos sabido más del tema, hasta que durante las últimas horas, un seguidor de la modelo se atrevió a preguntarle sobre una posible relación con el jugador del Inter de Milán.

Ni sí ni no

“¿Saliste con Alexis? No te enojes, es de copuchento nomás, jaja, me agradas mucho”, le escribieron.

Y Sosa se dio el tiempo y habló por primera vez sobre el tema.

“Nunca abro esa puerta de afirmar o desmentir, si no se acaba la privacidad que guardo en muchos aspectos de mi vida”, respondió, dejando abierta la opción a un sí.

Pero hubo otra pregunta que dio más indicios de que podría pasar algo: “¿Y cuándo a vivir a Italia?”, le consultaron, seguramente haciendo referencia que es el país donde reside actualmente Alexis debido al país donde juega.

“Irse de un país no es una decisión sencilla. A no ser cuando estás muy joven. Yo siempre soñé con Italia, me encanta todo. En algún momento quizás pueda vivir allá. Mientras disfruto de donde estoy”, aclaró.