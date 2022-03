“Uno ya no se siente seguro”: El mensaje de Angélica Castro a una semana del baleo a su hija Laura

Ya ha pasado una semana desde el lamentable incidente que vivió Cristián de la Fuente y su hija Laura, de 17 años, quienes fueron víctima de una encerrona, donde la joven terminó con una herida de bala en una de sus piernas.

A través de las redes sociales, tanto el actor como la animadora y locutora Angélica Castro, han entregado detalles de la evolución de Laura.

Esta última compartió una fotografía el pasado miércoles a través de Instagram, donde se mostró junto a su hija y Cristián de la Fuente, enseñando su recuperación.

“Mi mayor tesoro! GRACIAS GRACIAS GRACIAS. Los amo con mi vida!!! Paso a paso recuperándose gracias a sus buenas energías y oraciones“, escribió junto a la imagen.

Hoy, en su programa “Tendencias” de Radio Agricultura, se refirió al complejo episodio que vivió y cómo ha sido este proceso, iniciando con un sensible mensaje.

“Agradecer a los millones de chilenos, por las oraciones y sus pensamientos positivos, es que ocurrió el milagro de que Laura siga con nosotros”, inició señalando.

La reflexión de Angélica Castro

En esta línea también criticó la delincuencia que se viven el país: “Esto es algo desde hace muchos años, que viene avanzando… Lamentablemente, no se han tomado las decisiones de forma drástica. Esto tiene que ser tolerancia cero. No se puede seguir viviendo con este nivel de angustia y falta de libertad”.

Luego continuó: “Uno ya no se siente seguro en ningún lugar. Donde las madres ya no se atreven a llevar a sus hijos a un parque por miedo a una bala loca (…) no puede ser que a plena luz del día, enfrente de un colegio, se acerque un asesino a tu ventana y ponga una pistola y dispare a una niña“.

Avanzando en la conversación, entregó detalles del estado de Laura, luego de que recibiera múltiples preguntas de sus seguidores sobre la recuperación de su hija.

Frente a las interrogantes relató emocionada: “Está en recuperación, este periodo es muy importante. Es un volver a pararse por si sola, volver a caminar por sí sola. Es difícil, pero no tengo duda de que lo va a lograr, porque es una niña de muchísima fuerza“.