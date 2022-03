Aseguran que Julián Elfenbein tendría un romance con reconocida actriz

Hace tan solo unos días el animador Julián Elfenbein apareció en la palestra, luego de que fuera entrevistado por Martín Cárcamo para “De tú a tú”, donde el rostro de “Pasapalabra” abrió su corazón y habló de su quiebre con Daniela Kirberg.

En la instancia, el rostro de CHV señaló que “La separación fue dura, hasta hoy ha sido dura. Fueron 17, 18 años de matrimonio, la mayor parte maravillosos, con un par de crisis como todo el mundo…”.

Ahora, en la misma línea del amor, la periodista Paula Escobar relató a través de un live de Instagram que Elfenbein habría encontrado el amor en una reconocida actriz nacional.

“Está todo pasando. Es un rumor que ya venía hace mucho tiempo, hace mucho rato que yo venía escuchando que había algo por ahí“, partió señalando Escobar.

Luego, sin anestesia, relató que quien sería la nueva pareja de Julián sería nada más que Mane Swett. “Julián Elfenbein tendría una relación cercana, bastante piola con Mane Swett“, precisó.

Tras revelar esta información, comenzó a entregar detalles de este supuesto romance, señalando que la chispa se habría generado en las grabaciones del programa “La Máscara“.

“Empiezan a grabar La Máscara, son personas que no han tenido buena suerte, los dos de muy bajo perfil, se encontraron, se caen bien, tienen buena onda, se gustan pero todavía no lo dan a la luz pública“, relató Paula Escobar.

Además, recordó que el animador “viene de una separación súper heavy, lo pasó súper mal. De hecho, lo comentó en el programa de Martín Cárcamo en el De Tú a Tú. Y Mane Swett también viene de una separación, recordemos lo que pasó con Felipe Braun… son personas que no han tenido mucha suerte“.

Por último, la ex “Me Late” sostuvo que su relación sería de muy bajo perfil. “Ambos están con proyectos, se ven poco, las veces que se ven son bien intensas, pero en el canal cero, son super reservados, nunca van a andar juntos en el canal. Es lo que me comentan las personas que no es una, son varias“, cerró.