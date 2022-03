“Quiero mandarle un beso”: Monserrat Álvarez le envió romántico saludo a su pareja en vivo

Este viernes en “Contigo en la Mañana” Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez conversaron sobre los quiebres amorosos, luego de que un transeúnte diera a conocer el fin de su relación.

En este sentido, la conductora del matinal de CHV aprovechó la instancia para enviar un especial saludo a su pareja, el escultor Carlos Fernández.

“Quiero mandarle a mi amor un beso, hoy estamos de aniversario. Me mandó un mensaje en la mañana y no le he podido contestar“, inició señalando la comunicadora.

Tras este mensaje, el periodista le preguntó cuántos años cumplía, revelando que eran cinco. “¡¿Cinco años?! ¿El hombre tiró la roca?”, replicó JC Rodríguez, donde Monse Álvarez respondió en tono de broma: “Me tiró una escultura”.

La intervención del comunicador no finalizó allí, ya que luego le consultó a Álvarez si existían intenciones de dar el siguiente paso hacia el matrimonio.

“Siempre preguntan. Uno dice algo y piensan ‘ah, se va a casar’, después ‘ay, la guagua’… bueno, el bebé ya no”, respondió de inicio.

Luego añadió: “Cuando llevábamos dos años teníamos planes, ahora que llevamos cinco nica. Uno se conoce más“.

Por último, respondió a una inquietud de JC Rodríguez sobre su relación puertas afuera, donde la periodista aclaró: “Uno se va a acomodando puertas afuera. No es para siempre, es por el momento. Mis hijos son los más felices, porque me neutralizan, porque sino estaría todo el día cateteando, tú sabes como soy”.