La significativa visita que recibió la hija de Cristián de la Fuente: artista de Lollapalooza llegó a su casa

El actor Cristián de la Fuente recientemente utilizó su cuenta de Instagram para enseñar el significativo gesto que tuvo la cantante internacional Alessia Cara, con su hija Laura.

Recordemos que el intérprete y su hija de 17 años fueron víctimas de una violenta encerrona, donde la menor terminó con una herida de bala en una de sus piernas.

Actualmente, la joven se encuentra en su recuperación, motivo por el cual no podrá asistir al festival de música Lollapalooza, donde vería a su artista Alessia Cara.

“Debido a lo sucedido la semana, Lau no iba a poder ir a Lollapalooza hoy a ver a su cantante favorita ya que no aún no puede caminar bien … y estaba muy triste por eso“, inició señalando Cristián de la Fuente a través de Instagram.

No obstante, la artista tuvo un tierno gesto con la joven: “Pero hoy Andres Recio tocó la puerta de nuestra casa y le dio la sorpresa más linda que podía recibir Lau al ver a Alessia Cara frente a ella en su propia casa”, reveló.

Por último, De la Fuente agradeció este gesto: “De verdad no tengo palabras para agradecer esa sonrisa que pusieron hoy en Lau. Eso para mi NO tiene precio“.

Aquí puedes ver la publicación: