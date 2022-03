Catalina Vallejos aclaró cómo ingresó a Lollapalooza tras sus dichos antivacunas

Son muchas las celebridades que arribaron hasta el Parque Bicentenario de Cerrillos, en el marco de la realización del festival musical Lollapalooza 2022.

Una de las que se mostró en este evento fue la influencer Catalina Vallejos, quien sorprendió arribando al lugar en una lujosa limusina, lo que mostró a través de las historias de Instagram.

No obstante su aparición en el evento también alimentó múltiples dudas, luego de que para ingresar exigieran tener las dosis de vacunas para el Covid-19 al día, así como el pase de movilidad vigente, situación que la modelo no cumpliría, ya que anteriormente se había declarado como antivacuna.

Frente a las reiterativas preguntas que recibió sobre este tema, Vallejos aclaró la situación a través de Instagram, señalando que se encuentra vacunada.

“Quería aclararles a gente que me está escribiendo, algunas personas me están preguntando una pregunta reiterativa y me imagino obviamente porqué, pero quería aclararles que sí estoy vacunada, que tengo mi pase de movilidad al día, está OK, así que por eso también me van a seguir viendo en algunos eventos recreativos, y se van a seguir topando conmigo por ahí”, relató.