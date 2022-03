La férrea defensa de Rigeo a Daniela Aránguiz tras polémica sobre “buenas madres”: “Sabemos lo que hablamos…”

Recientemente, la influencer Daniela Aránguiz generó gran polémica tras realizar una publicación en su cuenta de Instagram, donde criticó a las “mujeres que se hacen llamar buenas madres“, y no lo son, descuidando a sus hijos.

Estas palabras habrían ido dirigidas a la expareja de Rigeo, su hermano, respecto al descuidado trato que mantendría con el hijo del músico.

“No entiendo a las mujeres que se hacen llamar buenas madres y que sus hijos mal cuidados llenos de caries hace cuatro años, hongos en las uñas de los pies por falta de limpieza, pero ellas se operan el culo, la lipo, se ponen uñas semanalmente, carillas en los dientes, coleccionan perfumes, toman desayunito con las amigas todos los días, en diferentes cafés, pero para sus hijos no tienen ni uno y se hacen llamar buenas madres (…) ser madres es cuidar“, fue parte del texto que publicó la ex “Mekano”.

En este sentido el músico, Rigeo, compartió una publicación donde defendió a su hermana, respecto a las críticas que habría recibido.

“Tú y yo sabemos lo que hablamos. Es difícil que hoy la gente lo pueda entender porque ven por encima, no saben lo que hay en el fondo y todo lo que pasamos juntos“, escribió el cantante.

Aquí puedes ver la publicación que rescató el portal Mira lo que Hizo: