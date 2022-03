“Tienes que ser muy hue…”: La dura crítica de Neme a Parived por “involucrar” a Tomicic en sus negocios

Tras el intento de encerrona que sufrió el actor Cristián de la Fuente junto a su hija Laura, quien terminó con un impacto de bala en sus piernas, el denominado caso de “relojes vip” volvió a la palestra.

La situación se dio luego de que, de acuerdo al medio La Hora, la PDI habría señalado que los antisociales pertenecían a una banda denominada “Motoclock”, especializada en robo de accesorios de lujo, quienes habrían seguido al actor tras portar un reloj de alta gama.

En este sentido habría aparecido una vez más el nombre de Parived, hecho del cual reflexionó el animador de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme.

“Ahora que estoy pensando cómo se dieron las cosas, él (Cristián de la Fuente) dice que le golpean el vidrio, y porque estaban de cumpleaños pensó que era alguien que lo quería saludar“, partió comentando.

Tras esto continuó señalando que “las encerronas usualmente no son así“, debido a que esta se dio en una moto, y con un hombre a pie.

Respecto al “Caso Relojes”, el comunicador recalcó en que “hay algo que no me cierra (…) Es una cosa muy extraña, hay unas piezas del puzzle que no conocemos, que me imagino lo saben los abogados o la misma Tonka”.

La dura crítica de Neme a Parived

Luego, criticó a Parived: “Si tu mujer es una de las conductoras más importantes del país, con ese nivel de exposición y flujo, y tú conscientemente vas a participar, hay una torpeza para decirlo de una manera amable”.

“Si este señor, que no conozco, está casado con Tonka, con la relevancia que tiene ¿voy a participar de un ilícito? Puede que sí, si es así la justicia lo tendrá que determinar, pero es una súper torpeza, por decirlo elegantemente en televisión”, sumó luego.

Y su reflexión no terminó ahí, ya que luego sumó: “La pregunta que se hace cualquier persona, ¿qué necesidad puede tener alguien de involucrarse en una red de este tipo? Además, arriesgando que este derrumbe llegue a la carrera de tu mujer“.

“¿Qué tan torpe debe ser Parived para usar a Tonka de aval? Tienes que ser muy hue… Esto puede responder a otra cosa, a intereses distintos. No sé si ellos tendrán enemigos, no tengo idea. Es muy burdo“, finalizó.