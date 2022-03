“Me veo demoledora”: Adriana Barrientos respondió a críticas por sus looks en Lollapalooza

La modelo Adriana Barrientos fue una de las famosas que asistió a la última versión de Lollapalooza Chile, evento que no se realizaba hace dos años.

Su arribo al Parque Bicentenario no pasó nada desapercibido, destacando por sus looks y llamativas prendas.

Estas mismas generaron diversas reacciones en las redes sociales, donde algunos cibernautas la criticaron por su elección de vestuario, como su traje de baño Gucci que recibió múltiples comentarios, donde algunos le señalaron que no estaba “en edad”.

Bajo este contexto la “Fiera” habló con el medio Publimetro, en donde le respondió a sus detractores.

La réplica de Adriana Barrientos

“Tengo mejor cuerpo que cuando tenía 24 años. Estoy mucho más mina. Me miro en el espejo y no lo puedo creer, me veo demoledora”, inició comentando.

Luego sumó: “Yo creo que uno debe ponerse la ropa de acuerdo a la edad y contextura. Yo me siento una cabra chica de 40 años. Después de los 60 hay que vestirse con looks más sofisticados, pero ahora soy una lola sin hijos y me veo demoledora”.

Tras esto, en la misma línea, sostuvo que mantener su cuerpo “no es gratis“, ya que además de invertir dinero en este, también le dedica mucho tiempo.

“Paso dos horas en el gimnasio, gasto mucho dinero en cremas (…) Tengo unas pechugas explosivas, abdomen full marcado. Si me veo de 30 es mucho. Así que mientras pueda lucirlo voy a sacarle partido”, detalló.

Por último, respecto a las críticas que vienen de mujeres, Barrientos señaló que no les da mayor importancia. “Yo creo que todas se ven bonitas y deben destacar lo mejor que tienen. Pero hay chicas que tienen 30 y no se ven como yo. Les recomiendo hacer ejercicios, ir al gimnasio, hacer yoga. Ellas critican, pero hay mujeres que no se cuidan y no tienen hábitos deportivos”, sostuvo.

“Yo supe llevar mi cuerpo a la máxima expresión y me veo igual que Paris Hilton“, cerró.