Daniel Fuenzalida se candidatea para ser parte del jurado del festival de Viña 2023

¡Atentos Canal 13 y TVN! Porque les mandaron un recado desde los estudios del Canal TV+ .

Esto porque el animador Daniel Fuenzalida sorprendió tras confesar en su programa “Me Late Prime” las ganas que tiene de formar parte del jurado de la próxima edición del Festival de Viña 2023.

Todo comenzó cuando el comunicador mostró su interés en participar por un cupo de locutor, por su trabajo en RadioActiva.

“Nunca me había fijado que había un puesto en el Festival de Viña para alguien de la radio… Yo ni cachaba al jurado del Festival de Viña del Mar, hasta que un día vi a Luka Tudor, entonces pregunto ‘¿por qué está Luka Tudor?’. ‘Es que representa a la Radio ADN’. ‘Pero sí , lleva uno o dos años en la radio’”, detalló Fuenzalida.

“Entonces cuando nominan a Luka Tudor yo me quedé calladito, tranquilito. Fue Luka, lo pasó bien, fantástico y todo. Y yo me quedé pensando ‘para el próximo Festival me voy a ir a proponer yo. Nunca me propongo para nada’”, señaló confirmando que solicitó ser considerado.

Una propuesta desde la radio

“Fui y pedí reunión con el mandamás del consorcio, entonces le dije ‘nunca he pedido nada en la radio, más bien un aumento de sueldo, pero nunca he pedido ni una cosa en la radio… Yo nunca me había fijado que la radio manda un jurado al Festival y creo que el próximo al menos me tengan en consideración por RadioActiva. Creo que la radio lo merece. Me gustaría vivir la experiencia. Nunca he pedido nada, pero me gustaría’”, confesó Daniel Fuenzalida.

“Entonces el mandamás de la radio me dijo ‘tienes toda la razón. Te vamos a proponer’. Porque hay una comisión. Aquí hay dos pasos a seguir: un paso es que la radio lo proponga y cuando la radio dice ‘ok, este es nuestro candidato’, tengo entendido que el canal organizador tiene que decir sí o no. Entonces en mi caso, la radio me puede proponer, pero el canal puede decir ‘no. Es que este gallo que hace farándula’, que no sé qué. Yo no tengo ninguna controversia, me encantan Canal 13 y TVN”, aseguró el animador.

“Entonces me dijo ‘nos queda claro. Lo vamos a proponer’. Pasaron las semanas, los meses, y pregunto vía mail ‘hola, ¿qué habrá pasado con mi petición?’. ‘Ah…’ Como que se acordaron ahí. ‘Lo estamos coordinando’”, reveló.

Con las maletas listas para Viña

“Estoy esperando acá en el reloj de Viña, ¿cruzo al hotel o no? Estoy con las maletas paradito acá en el reloj…’”, bromeó el animador refiriéndose a que su conversación fue hace bastante tiempo.

«Me llaman a reunión y me dicen ‘Daniel, nos parece fantástica tu idea, pero tenemos un problema: no va a poder ser este año. El último que llevamos fue Luka Tudor y por una cuestión de organización…’ No sé si me habrán engrupido, ‘no podemos llevar dos hombres, se va intercalando hombre y mujer. Entonces este año tenemos que llevar una mujer y nos hemos inclinado por Titi García-Huidobro para que nos represente’. Entonces, dicho esto, este año le corresponde un turno a un hombre (para el Festival 2023) y yo sigo en radio. Tengo mi solicitud elevada”, aclaró asegurando que él podría ir este año.

“Elevada hace dos años. ¿Pero tú puedes reenviar ese correo para que se acuerden?”, respondió Sergio Rojas entre risas.

“‘Sigo cuidando el reloj de Viña’ (ríen). Y ahora como salió lo del jurado y la animación, sería bueno mi paso por Viña de jurado. Estaría bonito”. Le ha ido bien a Me Late, le ha ido bien al programa de radio. ¿Saben qué? Humildemente les digo a mis jefes de la radio que yo debiera ser el representante”, afirmó , mientras sus colegas lo alentaron a iniciar una campaña para lograr el cometido.

“No es por hablar de presión ni nada, pero si yo no voy este año me voy a molestar mucho. Yo no quiero presionar a mis jefes, pero creo que es la oportunidad. Sí, me lo merezco”, agregó entre risas.