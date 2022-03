Raquel Argandoña analiza el dinero que gastó Adriana Barrientos en su look de Lollapalooza

Desde el fin de semana que Adriana Barrientos ha estado en la palestra de todos los medios de espectáculos.

Y es que su llamativo look en Lollapalooza no dejó indiferente a nadie y hasta el día de hoy genera tema para hablar. Y en el programa “Zona de Estrellas”, la que no se quedó callada fue Raquel Argandoña quien además entregó detalles sobre dónde vive y cuánto dinero gasta en sus prendas.

“A mí el vestuario de Adriana Barrientos me llamó la atención. Un traje de baño Gucci entero. Ella se ve bastante bien. Pero anda entera Gucci… Adriana a mí me cae muy bien, pero yo encuentro que se pone toda la marca encima. Toda la colección: cinturón, cartera, traje de baño, los anteojos. La cartera sola sale dos millones de pesos. Los anteojos unos 700 mil pesos”, señaló la comunicadora..

“Estuvimos viendo un poquito encima. Pero de la primera fotografía, que estamos viendo, el traje de baño ronda los 500 dólares. El cinturón en torno a los 250-300 dólares”, complementó su compañero Manu González.

“¡Un traje de baño… por Dios!”, intervino sorprendido, Joche Bibbó al conocer el valor de las prendas.

“Y el cinturón que va arriba del traje de baño costará unos 200, 250 mil pesos. Nos vamos a los lentes. Ahí estás hablando de 500 mil pesos aproximadamente. La chaqueta con el pantalón 1800 dólares”, añadió Manu.

“Pero si ella trabaja, ¿por qué no puede darse esos gustos, digo yo?”, señaló la ex Bienvenidos mientras Joche Bibbó consultaba en qué trabajaba Barrientos, afirmando que trabaja en “Only Fans”.

Siempre adicta a una marca

“Ella paga eso, porque Gucci no auspicia nada… Es de ella, por supuesto”, afirmó Argandoña mientras el ex chico reality preguntaba si era la única que iba vestida con la marca entera o si habían otras famosas con el mismo look.

“De esta manera tan expuesta fue la única. Como bien dice Raquel, la marca encima. Pero a Adriana le gusta así. Pasó de Louis Vuitton, un tiempo pasó por Armani, y ahora le ha dado con Gucci”, aseguró Manu González.

“Yo no me compraría una cartera de $20 millones”, expresó Raquel Argandoña mientras que Jaime Coloma destacaba sus dichos.

“Fuera de joda, me gusta lo que acaba de decir la Raquel. Uno tiene que tener cierta sobriedad, un cierto equilibrio. Entiendo que hay cosas frívolas y que la gente se pueda vestir, pero uno tiene que tener un cierto equilibrio”, señaló Coloma.

“Vas a un lugar y un detallito, un cinturón, cartera. Pero todo el cuento encima es mucho… Yo sé que Adriana vive en un sector muy bonito, en El Golf, en un departamento de un ambiente. Pero vendería unas carteritas y cinturones y me compraría otro departamento con dos dormitorios. Pero tener la plata ahí en carteras y cinturones y anteojos, no sé…”, agregó Argandoña.