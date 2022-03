Cecilia Bolocco detalla sus complicaciones de salud: “Estuve muy enferma”

Una de las peores cosas que te pueden pasar en las vacaciones es caer enferma y que un viaje de aventuras se transforme en una escena de película dramática.

Y alguien que vivió esta lamentable experiencia en carne propia fue Cecilia Bolocco, porque en las últimas semanas mientras disfrutaba de sus vacaciones en Miami, presentó algunos inconvenientes de salud.

A través de uno de sus Instagram Live, la ex Miss Universo contó algunos detalles de la situación a sus seguidores.

El mal rato de Cecilia

“Vengo llegando de unas vacaciones muy acontecidas, estuve muy enferma”, explicó la ex modelo de 56 años, quien se contagió de influenza.

Según relató, todo comenzó con síntomas de sinusitis. “Estuve tres semanas con antibióticos y en cama, yo que me había ido con tanta ilusión de ir a la playita, a descansar. Echada, con la guata que se me echó a perder por los antibióticos, no pude tomarme un traguito ni nada”, reveló.

Y mientras transcurría su relato, se llenó de comentarios de sus fans preocupados por el momento que atravesó.