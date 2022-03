Constanza Piccoli reacciona ante mensajes que recibió por subir fotografía con perrita de raza

Desde un tiempo a esta parte, hemos visto que las acciones animalistas se han hecho cada vez más común en la sociedad, y una práctica cada vez más habitual entre las famosas.

Un ejemplo de esto, es la influencer Constanza Piccoli, quien tiene la iniciativa de rescatar a perritos desde las calles y posteriormente, comparte fotos en redes sociales para ver si existen interesados en adoptarlos.

Sin embargo, la actriz tuvo que recibir mensajes incómodos, luego de que publicara una postal de “Pipa”, una perrita de raza que rescató, la cual generó de inmediato la atención de algunos usuarios. Incluso, algunos pensaron que la estaba dando en adopción.

“Es por este tipo de personas que tengo que esterilizar cuando rescato algún perrito de raza, porque está clarísimo que quiere cruzarla”, escribió la influencer junto al pantallazo de la conversación, donde le decían que de no estar operada había más posibilidades de acogerla.

El descargo de Coni

Piccoli no se quedó callada y salió en seguida a aclarar la situación: “primero, no está en adopción. Segundo, es impresionante la cantidad de mensajes que me han llegado para adoptarla y solo porque es de raza. Y me da una pena que la gente piense así”.

“Si tú quieres adoptar un perro que tengo yo tienes que tener claro que tienes que llenar un formulario, hacer una entrevista conmigo y hacer un seguimiento de seis meses, además de firmar un contrato de adopción. No es tan fácil”, aseguró.