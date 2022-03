Nuevo panelista se incorpora de manera oficial al panel de “Tu día”

Desde la invasión rusa a Ucrania, el espacio matinal de Canal 13 “Tu día” ha tenido en su panel varias veces al analista internacional Libardo Buitrago, con el fin de comentar los acontecimientos en torno a la guerra.

Y esta semana, el comunicador fue convocado para integrarse de manera oficial al panel del programa matutino, sumándose así a Mauricio Jürgensen, Francesco Gazzella, Emilio Sutherland y Bernardita Cruz.

“Me he sentido muy bien y muy apoyado en ‘Tu día’, me parece que es un programa que apuesta por fortalecer la entrega informativa, con un equipo tanto delante como detrás de pantalla que está muy bien fundamentado para alcanzar este propósito”, explica Libardo sobre sus sensaciones de integrarse al programa.

Acerca de su rol en el espacio matinal, el analista aclara que no sólo será comentarista internacional, sino que aportará en temas variados. “Me sumo a lo que propone este programa para que los hechos los podamos comprender en todas sus dimensiones, alcances y significados. Así, desde el rigor periodístico buscaré apoyar con explicaciones a los hechos de la contingencia y, por supuesto, colocarlos en perspectiva, dando una mirada periodística de análisis y comentario a los fenómenos nacionales e internacionales. Para tal efecto, la mía es una mirada complementaria que seguramente va a contribuir a la orientación que tiene el programa”, opina al respecto Buitrago.

Para el productor ejecutivo de “Tu día”, Mariano Gallardo, es un gran lujo contar con Buitrago en el equipo. “Estamos muy contentos de que Libardo se integre de manera oficial como uno de los panelistas del programa, y estamos seguros de que va a sorprender cada mañana con el contenido de calidad que nos va a entregar y las herramientas que nuestro público necesita para enfrentar el día a día”, señala Gallardo.