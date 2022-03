Diana Bolocco se emocionó con caso de mujer de 77 años que debe $600 mil de agua: se comprometió con ayuda

Este viernes el matinal “Mucho Gusto” tocó los problemas de María, una vendedora ambulante de 77 años que debe más de $600 mil pesos en consumo de agua.

Fue la notera Tania Mardones quien arribó hasta el hogar de la mujer, quien compartió su complejo escenario para el matinal de Mega.

“No he podido pagarla, se me hace muy difícil, porque tengo niñas que criar que están en el colegio. Yo tengo 77 años, y me cuesta muchísimo porque tengo problemas de salud“, relató la señora.

Esta compleja situación emocionó al set del matinal, donde una de las que más conectó con el caso fue Diana Bolocco, quien tomó la determinación de realizar un acto para ayudar a María, en conjunto con sus compañeros.

“¿Cuál es su máxima urgencia? ¿Poder saldar esa cuenta del agua?“, le preguntó la periodista.

Ante esto, María le respondió: “Sí, me gustaría pagarla, y comprarle lo que le falta a mis niñas, los uniformes, unas chaquetitas para el invierno para que no pasen frío, me dolería más que ellas se enfermen”.

Así, Diana Bolocco aseguró: “Aquí en el programa nos vamos a hacer cargo de la ropa de sus nietas, cuente con eso. Le vamos a hacer llegar lo que necesite para este invierno, esa es una preocupación menos”.