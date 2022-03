Tonka Tomicic le puso fin a los rumores sobre su regreso a la TV: “No sé de dónde inventan tanto…”

Hace un par de días en diversos programas de espectáculos señalaron que Tonka Tomicic tendría los días contados para su regreso a la pantalla.

Estas afirmaciones surgieron en el programa “Me Late”, siendo luego confirmado también en “Zona de Estrellas”, por la propia Raquel Argandoña, quien apuntó a que su excompañera volvería en el segundo semestre.

No obstante, quien aclaró todo este mar de especulaciones fue nada más que la propia Tonka Tomicic.

El periodista Manu González se contactó con la modelo, quien habría derrumbado de un golpe todas estas especulaciones.

“No sé de dónde inventan tanto“, le dijo en primera instancia la animadora al comunicador.

Luego sumó: “Sale en los medios, lo leo, pero de verdad no lo sé. Con el canal no he hablado nada y hasta el día de hoy las cosas están como antes“, sostuvo Tonka.