Así reaccionó Jaden Smith tras el golpe de su padre a Chris Rock en los premios Óscar

La ceremonia de los premios Óscar 2022 estuvo marcada por el golpe que le dio Will Smith al comediante Chris Rock, luego de que este último lanzara un inesperado chiste sobre la esposa del actor, Jada Pinkett-Smith.

Esta broma aludía a la cabeza rapada de su esposa, quien padece de alopecia, motivo por el cual Smith subió al escenario y lo golpeó.

Tras volver a su asiento, el actor Will Smith le gritó en reiteradas oportunidades, evidentemente molesto: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!“.

Quien reaccionó a este hecho que sorprendió a todos los presentes fue el hijo de Will Smith y Jada Pinkett-Smith, Jaden Smith.

El músico utilizó su cuenta de Twitter para referirse al episodio, recibiendo una gran cantidad de likes. “Y así es como lo hacemos“, redactó en la plataforma digital.

And That’s How We Do It

— Jaden (@jaden) March 28, 2022