Una hermosa noticia fue la que nos dio el conductor Pancho Saavedra en marzo, al anunciar que se convirtió en padre de la pequeña Laura.

Sin embargo, esta aventura de la paternidad junto a su pareja Jorge Uribe, no ha sido todo color de rosa. Esto, luego que en conversación con LaHora, el animador criticara duramente la falta de postnatal para hombres e hizo un llamado a las autoridades para que se haga algo al respecto.

“Lo más complejo es que en este país no exista un postnatal para dos hombres. El postnatal masculino no existe, están solamente los seis días legales”, señaló el animador de “Lugares que hablan”.

Además agregó que “la ley de Matrimonio Igualitario está con ripios, porque hay cosas que no están solucionadas y que debiesen estar solucionadas”.

“No puede ser que hoy yo legalmente tenía seis días y mi marido tiene seis días, ¿tú crees que en seis días puedes criar una guagua? Por eso te digo que es muy injusto que no haya un postnatal para hombres, cuando son dos papás”, criticó Pancho.

Por este motivo emplazó a las autoridades a no dejar el tema de lado y hacerse cargo de esta brecha. “Está mal hecha la ley, no se ha hecho, no está puesto el acento en ese tema muy importante que los políticos debiesen cambiar. Que el Presidente, los ministros tengan que instalar el tema”, agregó.

El importante respaldo de Canal 13

Lo positivo: el gran apoyo que ha tenido desde su casa televisiva, ya que le permitieron pasar los primeros tres meses junto a Laura.

“Me ajustaron el calendario para yo poder vivir este proceso como lo tenía que vivir, y bueno también uno empieza ahí hacer calzar los tiempos, los horarios, hay que dividirse las tareas”, explicó.

Otro punto muy importante, es que tanto él como su familia, han contado siempre con el apoyo de su familia y tienen a una persona que los ayuda para poder criar a Laura de la mejor manera.

“Yo siempre quise tener una familia grande, pero no sabía que iba a pasar, y cuando empezó la pandemia pudimos tomar la decisión de querer tener un hijo y hacernos responsables”, cerró.