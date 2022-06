El pasado fin de semana la cantante Katherine Orellana sorprendió a sus seguidores con una transmisión en vivo en Instagram, donde repasó diversos temas, hablando incluso de su vida más personal.

En esta conversación, señaló que hace cuatro años que no toma alcohol, aludiendo a los problemas públicos que tuvo por este vicio.

No obstante, su comportamiento durante la transmisión fue criticado por una usuaria, lo cual no fue dejado pasar por Orellana.

“Pobrecita, mejor anda y te acuestas“, le escribieron sin filtro, mensaje que fue replicado por la ex “Rojo”.

“Si yo soy pobrecita, ¿que haces leyendo los comentarios de una pobrecita como yo?, ¿quién es más pobrecita? ¡Estúpida!‘”, le respondió.

Luego continuó: “Que me digan que soy curá, ya filo, no puedo decir que no es cierto, igual puedo decir que es cierto. Estoy en un punto de mi vida que Dios me dio tanto, que me da igual, no tengo miedo“.

Finalmente expresó: “Miren mis pupilas, yo ya no tomo hace 4 años, yo soy alcohólica, y como soy alcohólica no tomo, porque me vuelvo loca, pero la marihuana si me ayuda y estoy tranquila“.