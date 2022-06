La popular canción de Mariah Carey “All I Want For Christmas Is You” está en la mira, puesto que un músico acusó a la cantante de plagio a la estadounidense por el éxito lanzado en 1994.

Se trata de Andy Stone, quien escribió un tema con el mismo nombre en 1989 y que no autorizó el uso de este, por lo que interpuso una demanda por infracción a derechos de autor.

Además, el artista reclama daños y perjuicios y pidió una millonaria indemnización a la intérprete, la cual sería de 20 millones de dólares, según consignó TMZ.

Cabe recordar que este sencillo potenció la carrera de Mariah Carey, que vendió 16 millones de copias y generó ganancias cercanas a 60 millones de la divisa americana.

Mira acá el videoclip de la icónica canción de Mariah Carey