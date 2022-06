Vanessa Daroch hizo una particular revelación. La tarotista aseguró que Luis Miguel le pidió ayuda para encontrar a su madre, quien está desaparecida hace más de 30 años.

“Yo vivía en Ñuñoa y me contactan del staff porque él venía a Chile a unos conciertos”, mencionó en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

Su sorpresa fue tal que no lo creyó en primera instancia, aunque añadió que “efectivamente necesitaba comunicarse con su mamá“.

Después, la vidente detalló que “el fin de esto era primero saber si su mamá estaba viva o muerta, y si es que estaba muerta, dónde estaba”.

Sin embargo, aclaró que no pudo juntarse con el cantante mexicano. “Al final esa fecha algo pasó, que yo no recuerdo porque fue hace mucho tiempo, pero algo pasó que él se tuvo que ir antes, de hecho quedó como un concierto pendiente. Él se tuvo que ir antes y no pudimos concretarlo“, agregó.

Por último, Jean Philippe le consultó a Daroch si la mamá de Micky estaba viva. “¿Tú podrías saber si la mamá está viva o está muerta?”, señaló, a lo que la adivina concluyó diciendo: “la idea es que esté él. La idea es que siempre los contactos se hacen con un familiar presente”.