El actual conductor de «Zona de estrellas», Mario Velasco se la jugó con todo y le envió un romántico mensaje a nada menos que Shakira. Esto, luego de su polémica ruptura con Gerard Piqué.

Esto sucedió en el programa de farándula, mientras los panelistas conversaban sobre la ruptura, cuando el ex chico «Yingo» confesó que deseaba enviarle un “inbox” a la artista.

“¿Le pusiste un inbox? Tienes que superar a estos. Uno es Superman”, señaló Raquel Argandoña, refiriéndose al viral coqueteo de Henry Cavill con la cantante, “La experiencia es lo que vale. ¿La seguiste, le escribiste?”, consultó.

“La seguí, te juro”, respondió Velasco mientras mostraba su instagram.

“¿Pero cómo Marito Velasco? ‘Marito’, perdone señora, es como medio… no sé. Cámbiate el nombre. ¿Cómo te vas a poner Marito?, ¿Cuál es tu segundo nombre?”, preguntó Argandoña dándole tips de conquista.

“Andrés”, respondió Mario Velasco respecto a su segundo nombre, mientras que su colega le aconsejaba poner su segundo nombre en la red social. “No, porque la gente no me conoce por Andrés po”, señaló el conductor.

Mario Velasco se la juega

“Es que Marito es como hijito… No po, con personalidad. Estás compitiendo con Superman y se pone Marito. Por último, ponte ‘El Anfibio’, otra cosa”, arremetió Argandoña. “El anfibio en el agua… quizás la sorprenda a Shakira. Me la voy a jugar con un inbox”, aseguró Velasco.

“¡Cambia la foto de perfil! Está Mala”, continuó Argandoña aconsejándole que ponga una foto de sus calugas, pero él confesó que no tenía. “Pon el cuerpo de Alexis Sánchez con tu cara. Ahí estás listo”, le dijo.

“Y con el billete… me la juego con un inbox”, señaló Velasco entre risas. “Dice ‘Hola, Shak. Entiendo cómo te sientes. A mí me pasó lo mismo. Pero quiero citar a tu colega y amigo Ricardo (Arjona)… Un humilde servidor, si lo que quiere es vengarse. Te espero en Chile”, detalló el ex Yingo mientras sus compañeros lo aplaudían.

“¿Lo tiro o no lo tiro?”, consultó antes de enviar el mensaje. “Tíralo”, gritaban sus compañeros. “Listo, se fue”, afirmó entre risas tras el particular momento.