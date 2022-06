«Si una vez» fue el single que marcó el regreso de María José Quintanilla a la música, felicidad que demostró en las redes sociales, donde frecuentemente interactúa con sus seguidores.

No obstante, el pasado fin de semana la también animadora de «Mucho Gusto» no dio pistas de su presencia en las redes sociales, lo que no pasó inadvertido por los cibernautas.

Debido a las preguntas que habría recibido, Quintanilla optó por compartir una historia donde explicó su lejanía con las plataformas digitales, revelando que no se encontraba del todo bien.

«Si no contesto, es porque no me he sentido bien este finde y me estoy cuidando«, partió señalando a través de una imagen negra de texto blanco.

En la misma línea, aclaró: «Nada grave, pero hay que escuchar a la cuerpa!«, sostuvo, dando a entender que estaría pasando por un inconveniente de salud.

Aquí puedes ver su publicación: