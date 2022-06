Una compleja situación fue la que vivió la influencer Coté López, luego de que se realizara un tratamiento para su cabello, resultado que la dejó llorando.

Fue a través de Instagram donde la también empresaria habló del hecho, señalando que incluso demandaría al peluquero, pero que no lo hará porque le cae bien la dueña del salón.

De acuerdo a la escritora, acudió al centro estético con el fin de «darle más brillo», y le preguntó al estilista qué le recomendaba.

«Estaba esperando poder hablar sin llorar para no dar jugo. Ahora les explico. Resulta que yo dije ya, me voy hacer algún masaje, le pregunté al niño qué es lo mejor. Nunca me hago nada, solo la crema que hice yo misma y llevo mucho tiempo sin hacerme nada, porque he estado sanando mi pelo. Entonces, la idea era hacer cualquier cosa para darle más brillo y hacerme alguna cuestión en el pelo», inició relatando la esposa de Luis Jiménez.

Tras esto, López continuó: «Me dice ya, te hago botox. Me hecha esto y me dice te va como aclarar un tono y le digo ya, bueno, me da lo mismo y de repente me empiezo a ver el pelo blanco abajo y gris y yo le digo pero esto no es aclarar un tono, me estás cambiando el color. Me empecé a asustar. Le digo ¡no, sácame esta cuestión que me está quedando mal«.

«Me quiero matar»

En esta línea sostuvo que si bien el joven intentó arreglar su tono de pelo, los esfuerzos no dieron resultado.

«Me lavo el pelo, me eché crema, me hice masaje, lo dejé mucho rato y ahora me lo sequé. No llegan a entender cómo está de asqueroso (…) es una paja, es que no se entiende en los videos. Es una cosa que no la puedo tocar, está como apelmazado, no sé, es una virutilla entera, me quiero matar, no sé qué hacer«, afirmó con frustración.

Finalmente expresó: «Les juro que demandaría, pero a morir, pero me cae bien la dueña, entonces tampoco lo voy hacer… pero estoy mal, estoy pésimo, no sé qué voy hacer».

Aquí puedes ver algunas publicaciones de su cabello: