La polémica tras la separación de Shakira y Piqué continúa en pie, luego de que las celebridades le dieran fin a su relación tras rumores de infidelidad por parte del futbolista.

«Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión«, fue lo que expresó la ahora expareja, a través de un comunicado.

Ahora, quien se sumó a esta polémica fue la modelo brasileña Susy Cortéz, quien aseguró que el jugador le enviaba mensajes, previo a su ruptura con la cantante.

En esta línea, la modelo relató que la acosaba a diario, y que incluso Piqué le envió fotografías íntimas, sin que ella las pidiera.

«Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y que me pasó a mí (…) Cuando regresé a Brasil, me enviaba mensajes por Instagram todos los días preguntándome cuándo regresaría a Europa y cuánto medía mi trasero, y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi», inició señalando a un medio español.

Por otro lado, relató que eran varios los jugadores de Barcelona que le escribían por interno.

«Él era el que me enviaba mensajes muy directos. Los únicos jugadores que han estado en Barcelona y que nunca me han escrito han sido Messi y Coutinho. Son excelentes esposos y tienen un gran respeto por sus mujeres. Shakira no se lo merecía, no hablé antes porque no quería romper una familia«, sumó.