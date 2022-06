En la noche del pasado martes se dio a conocer un accidente vehicular que sufrió Iván Arenas, el cual protagonizó tras conducir en estado de ebriedad.

Quien entregó detalles del incidente fue el comediante Claudio Moreno, que le da vida a ‘Guru Guru’, quien en conversación con «Me Late», relató que estuvo con el «Profesor Rossa» justo antes que chocara y fuera detenido.

De acuerdo a su relato, se encontraba con Iván Arenas, Juan Alcayaga (Don Carter) y un productor el pasado martes.

«Nos juntamos a una reunión, que incluyó un almuerzo. La idea era planificar lo que haremos en el segundo semestre y el primer semestre del 2023«, inició detallando.

En esta línea, desclasificó: «Obviamente la reunión estuvo llena de risas, recuerdos, bromas y tallas. Los que pueden se tomaron su pisco sour, su trago, y esta reunión siguió desarrollándose en el mismo tono de alegría«.

Así, señaló que luego volvió a su casa y se enteró del accidente momentos después. «me enteré anoche, mientras cenaba con mi señora. Ahí es donde el productor me llama y me cuenta lo sucedido, es decir, que Iván había tenido este accidente y estaba en comisaría«.

Finalmente, relató que conversó con Iván Arenas, quien habló de su estado: «Lo llamé para saber cómo estaba, y la verdad es que está bien, anímicamente no está al 100%, pero esta situación lo afectó«.