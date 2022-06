Ayer todas las mujeres empatizamos con Coté López.

Y es que ayer, la empresaria a través de sus historias de Instagram, compartió una lamentable situación que vivió en un salón de belleza, al que acudió para realizarse un tratamiento con el fin de dale más brillo a su cabello.

«Me dice ya, te hago botox. Me hecha esto y me dice te va como aclarar un tono y le digo ya, bueno, me da lo mismo y de repente me empiezo a ver el pelo blanco abajo y gris y yo le digo pero esto no es aclarar un tono, me estás cambiando el color. Me empecé a asustar. Le digo ¡no, sácame esta cuestión que me está quedando mal«.

Y la situación posteriormente solo empeoró: «Me lavo el pelo, me eché crema, me hice masaje, lo dejé mucho rato y ahora me lo sequé. No llegan a entender cómo está de asqueroso (…) es una paja, es que no se entiende en los videos. Es una cosa que no la puedo tocar, está como apelmazado, no sé, es una virutilla entera, me quiero matar, no sé qué hacer«, afirmó con notoria frustración.

¿Cómo evitar que nos pase lo de Coté López?

Por supuesto, si Coté López está expuesta a este tipo de situaciones, cualquier lo puede estar, por eso conversamos con el estilista Felipe Pérez @elpeluquerodelareina a quien le preguntamos cómo evitar que nos pase a nosotras.

«Es una lástima lo que le pasó a Coté López, y esto se hubiese prevenido con un buen diagnóstico. El cabello de ella está decolorado, no tiene pigmento, porque una decoloración pasa todas las capas del cabello por lo que está mucho más expuesto y más sensible», nos aseguró.

«La decoloración no es compatible con los alisados térmicos ni los botox térmicos» ,añadió.

«Para explicártelo de otra forma, hacer este tratamiento en un tono platinado o gris es como que un cuerpo insolado fuera al solarium«, complementó.

Por lo mismo, recomendó que todas las personas, antes de iniciar un tratamiento

«siempre se debe contar con la asesoría del peluquero y un Técnico capilar«.



«Suponiendo que ella es mi clienta (Coté López) siempre después hacer este trabajo, la clienta sí o sí, se lleva un kit de cuidado para la casa que consiste en shampoo, crema acondicionadora, termo protector y sérum, si no, mejor no hacerlo

porque se pierde plata y tiempo» cerró.