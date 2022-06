Polémica generaron las imputaciones en contra del actor nacional Gonzalo Valenzuela, quien fue acusado de no pagar la cuenta de una pizzería en Buenos Aires, Argentina.

La información fue revelada por el programa trasandino “Socios del Espectáculo”, donde señalaron que el intérprete acudió al local de comida en compañía de sus hijos y, tras pedir un café en la terraza, desapareció.

Este miércoles el programa “Intrusos” del Canal América logró obtener nuevas declaraciones del intérprete, que finalmente aceptó haberse ido del lugar sin pagar.

“Le agradezco a la persona que dijo eso porque es la verdad. Si no hubiese sido por ella, no pagaba la cuenta. Me fui sin querer. Me fui, no pagué, es verdad. Pero fue sin querer, no hubo ninguna estrategia“, inició explicando.

Luego el intérprete sostuvo que hace bastante tiempo visita ese local, explicando por qué olvidó cancelar.

En esta línea, explicó: “Yo voy a ese lugar desde hace muchos años. Al dueño lo conozco, es familia de mi ex. Ese día mis niños estaban revoltosos. Salí a fumarme un cigarro afuera con un café. A mi niño se le había perdido una gorra, fueron con el mozo a buscar la gorra, después volvieron. Trajeron la gorra, el mozo volvió a entrar, yo pedí un taxi y me fui. Pero nunca me di cuenta y la verdad que agradezco mucho porque ya pude saldar la cuenta. La pizza está pagada. Y fue sin querer“.