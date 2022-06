Este miércoles, después de siete semanas al aire y con 21 capítulos emitidos, “Starstruck, de fanáticos a estrellas”, tuvo su cierre de temporada en las pantallas de Canal 13. El programa de talentos coronó, mediante voto popular, a Jorge Villagrán, tributador de Vicente Fernández, como su gran ganador, quien se llevó 10 millones de pesos.

La noche de despedida del estelar animado por Sergio Lagos partió con los seis finalistas interpretando grandes temas.

En el escenario, Jorge Villagrán, tributador de Vicente Fernández, cantó “Para siempre” y tras su presentación recibió saludos de varios miembros de su familia.

Luego de ver los shows individuales de cada uno de los finalistas, el jurado integrado por José Alfredo Fuentes, Tonka Tomicic, Álvaro Escobar y Andrea Tessa tuvo que elegir a los tres mejores que pasarían a la instancia decisiva del programa. Es así como se inclinaron por Tabata Adaros, Jorge Villagrán y Francia Parra.

Ellos se tuvieron que presentar por última vez y tras esto, solo el público desde sus casas, y vía mensajería, definiría al ganador de este programa que tuvo a Alexis Zamora en la producción ejecutiva, a Felipe Morales en la dirección general y a Álvaro Vásquez en la producción general.

Es así como de cara a la decisión final, Tabata Adaros, tributadora de Isabel Pantoja, interpretó “Marinero de luces”; Jorge Villagrán, tributador de Vicente Fernández, “Estos celos”; y Francia Parra, tributadora de Rihanna, “We found love”.

El triunfo de Villagrán

Finalmente, el público le dio el triunfo a Jorge Villagrán, tributador de Vicente Fernández, con el 48,7% de los votos. Se quedó con 10 millones de pesos por su primer lugar. En segundo puesto destacó Tabata Adaros, tributadora de Isabel Pantoja, con 41,8% de los votos, y en tercer lugar Francia Parra, tributadora de Rihanna, con 9,5% de los votos.

Jorge Villagrán confiesa que “estoy contento con haberme convertido en el ganador de ‘Starstruck’. Al principio me invitaron a este programa y no quise venir, pero después maduré la idea, acepté y hoy se corona con este triunfo”, añadiendo que “me llena de alegría y emoción porque es un camino arduo el que he hecho en esto. Después de tantos años llevando la música mexicana a muchos lugares, esto es muy bello… y hoy con esa música y con don Vicente Fernández, me siento orgulloso de lo que ha pasado esta noche”.

La final de “Starstruck, de fanáticos a estrellas” estuvo dentro de lo más comentado en redes sociales, llegando el hashtag #StarstruckGranFinal a ser Trending Topic número 1 en Twitter.