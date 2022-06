El destacado actor Bradley Cooper hizo una confesión que no dejó a nadie indiferente, esto porque admitió que consumió drogas que complicaron su carrera.

“Estaba muy perdido, y era adicto a la cocaína“, mencionó al podcast Smartless, conducido por Jason Bateman, Scan Hayes y Will Arnett.

En esa línea, detalló que “creía que ya lo había logrado yodo cuando grabé el anuncio de Wendy’s. En cuestión de pensar que lo había conseguido, ahí fue cuando me dije: ‘Lo logré’. Pero en realidad no lo sentía así, y mudarme a Los Ángeles para hacer Alias fue como volver al instituto. No podía ir a discotecas, ninguna chica me miraba. Estaba completamente deprimido“.

“No fue sino hasta que hice ¿Qué pasó ayer? (2009) que pude superarme, y ahí ya tenía 36 años. Pasé por todas esas cosas antes de que la fama fuera parte de mi vida diaria”, añadió el artista.

Tras cinco años de lucha, el estadounidense de 47 años superó el consumo de drogas y retomó su carrera. Prueba de ello es su protagonismo en las películas “Hangover”, “American Sniper”, “A Star is Born”, entre otras”.