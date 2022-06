El periodista Gonzalo Ramírez volvió este lunes a las pantallas de TVN, en su rol de conductor del matinal “Buenos días a todos”.

El periodista había dejado el espacio el 18 de mayo, cuando comunicó en sus redes sociales que “me ausentaré por un tiempo por recomendación médica”.

“Es muy importante para mí comunicarlo, ya que respeto mucho a la teleaudiencia”, agregó en ese entonces.

Tras casi un mes fuera, Carolina Escobar confirmó al inicio del programa que “llega don Gonzalo Ramírez también sumarse al equipo. Muy contento de tenerlo de vuelta”

“¿Cómo están chiquillos? Muchas gracias. Que rico verlos de nuevo”, expresó Ramírez.

Luego de saludar, el musicalizador inmediatamente puso la canción asociada a “La Roca”, el actor Dwayne Johnson, por su nuevo corte de pelo, al rape.

Luego lo compararon con Vin Diesel. “Me pelé así, pero el pelo crece muy rápido”, señaló el animador al ver la foto del actor de la saga Rápido y Furioso.

“Me estaba haciendo un tratamiento, porque se me estaba cayendo el pelo, y no me resultó el tratamiento”, reveló el periodista con buen humor. “Hay que asumir la pelada”, agregó.