El nuevo desafío profesional que tomó Yamna Lobos, no ha estado exento de críticas por parte de los cibernautas.

Esto, luego de que la bailarina asumiera el cargo como gerenta de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Temuco, puesto que le ha valido a múltiples críticas.

Uno de los que arremetió contra la ex "Rojo" fue el concejal Esteban Barriga. Y frente a los mensajes que ha recibido, en una entrevista con El Austral, optó por responder.

"En principio, cuando me plantearon esta posibilidad yo lo comenté y de alguna manera lo esperaba. Siempre he tenido que lidiar con los prejuicios porque estuve en un programa muy conocido. Eso es parte de mi vida y jamás lo podré quitar. Pero todos tenemos oportunidades de hacer otras cosas y esto no es lo único que he hecho", inició señalando al respecto.

"No me conocen en realidad"

Luego la bailarina aseguró tener los estudios y formación para enfrentarse a este desafío: "También tengo dos diplomados, uno en nutrición deportiva y otro en sistemas de entrenamiento, así que estoy apta para entrenar a un deportista de elite si tuviera la oportunidad (…) El asunto es que cuando me hicieron esta propuesta sabía que esto podía pasar. Yo siempre parto de la premisa que no me conocen en realidad".

Por otro lado, también le respondió al concejal Esteban Barriga, quien ha sido su principal detractor.

"Esa pregunta se la tiene que hacer a las personas que me eligieron como la gerenta de la corporación (…) Yo presenté un currículum y una propuesta de trabajo que ha sido bien recibida, y que apuntaba a las directrices que tiene esta corporación. En eso encajo perfectamente. Ese fue el plus que le di a mi postulación", explicó.