El programa "El Discípulo del Chef" no solo da que hablar por la competencia que existe entre los concursantes, sino que también por algunos dichos que estos lanzan.

Fue así como en el capítulo del pasado lunes se vivió una singular situación, luego de que la concursante Leonora Saavedra descolocó con sus halagos al líder del equipo verde, Ennio Carota.

La situación inició luego de que el italiano le pidió a su equipo que mantuvieran sus puestos de trabajos limpios. Esto generó una completamente inesperada confesión de Saavedra.

"Me pasan cosas con él"

"Me excita. Me pasan cosas cuando me grita, como que soy importante para él. Soy sádica", soltó sin filtro.

Luego continuó: "Tengo que reconocerlo. Me pasan cosas con él, pero son suaves hasta el momento. ¿Qué mujer no ha tenido sus fantasías? Yo tengo la mía con él".

La respuesta de Carota

La curiosidad de Carota no le permitió mantener su silencio, y le preguntó a Leonora. "Leo, ¿qué te pasa cuando te hablo fuerte?", le consultó el chef.

Esta directa pregunta no intimidó a la concursante, quien le respondió: "Me pasan cosas, pero no las puedo decir por el horario".

Ante esto, Ennio insistió, con tono coqueto: "¿Pero son buenas o malas?", frente a lo cual Saavedra señaló: "Son buenas. Lo vamos a pasar bien los dos".

Finalmente, Leonora expresó: "Si Ennio sigue así en esta actitud de gritarme… que me diga ‘Leo, quiero más, quiero más’… yo no sé a dónde vamos a llegar".